Vitória terá desfalques de Rend e Vico para duelo contra o Confiança

O Vitória não poderá contar com o volante Guilherme Rend e o atacante Vico para o duelo deste sábado, 27, contra o Confiança, pela Copa do Nordeste. O primeiro foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita, enquanto o segundo apresentou um edema na região do cotovelo. As contusões ocorreram durante o empate contra o CRB, no meio de semana.

O grupo finalizou a preparação nesta sexta-feira, 26, no CT Manoel Pontes Tanajura, e já embarcou rumo ao estado de Sergipe. As atividades se iniciaram com a apresentação de um vídeo com análises sobre o próximo adversário.

Para tentar suprir os desfalques, o treinador Rodrigo Chagas experimentou algumas possibilidades durante um treino tático no gramado principal do Estádio Manoel Barradas (Barradão). Os exercícios em campo foram encerrados com um aprimoramento nas bolas paradas.

Aqueles que atuaram acima de 45 minutos do último jogo, fizeram também uma preparação física. Já os atletas que não estão relacionados, fizeram uma atividade no gramado externo, ministrada pelo auxiliar Flávio Tanajura.

Na lista de 21 jogadores ficarão à disposição para o duelo contra o Confiança, as novidades ficam por conta do retorno dos atacantes Alisson Farias, Eron e Ruan Levine.

Confiança e Vitória se enfrentam neste sábado, 27, às 16h, no Estádio Paulo Barreto de Menezes (Barretão), na cidade de Lagarto, em Sergipe. O duelo vale pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.

