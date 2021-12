Vitória terá cinco candidatos em eleição para presidência

Mais um passo foi dado para a realização do pleito do dia 13 de dezembro, que decidirá o novo presidente do Vitória. Até esta quinta-feira, 7, data limite para inscrição dos candidatos, cinco chapas confirmaram participação na eleição, que será realizada no dia 13 das 8h às 20h, no Barradão.

Além dos quatro já anteriormente confirmados, Raimundo Viana, Ricardo David, Manoel Matos e Tiago Ruas, ainda nesta quinta o pleito ganhou mais um candidato. Trata-se de Gilson Presídio, 58, que se inscreveu pela chapa ‘Democracia Vitoriana’. Seu vice-presidente no pleito será Jânio Ferraz.

No debate na TV Aratu, nesta quinta, Gilson prometeu um título nacional ao Leão no seu primeiro ano como presidente. Além disso, prometeu colocar as decisões nas mãos dos sócios-torcedores. “Decisões relevantes serão tomadas pelos sócios-torcedores no meu WhatsApp. Vou ao mercado, vejo quem posso contratar, e pergunto: 'quem você quer?'. Vamos decidir juntos”.

Já Manoel Matos, da Chapa ‘Vitória unido, Vitória forte’, terá como vice Lucas Brandão. Nesta quinta, ele respondeu sobre o apoio dos ex-presidentes Paulo Carneiro, Adhemar de Barros e Alexi Portela, ex-adversários políticos. “São ex-presidentes que deixaram um legado no clube. O Vitória só é forte quando é unido. A gente tem que respeitar a experiência das pessoas que passaram por lá. Nós precisamos agora deixar essas brigas de lado”.

Tiago Ruas, 35 anos, o mais jovem da disputa, participa da eleição pela chapa ‘Modernizar para vencer’, com o vice Andrei Fucs, também membro do conselho deliberativo. Conselheiro da gestão Ivã de Almeida, Ruas disse que foi o único a não aprovar as contas do orçamento do ano. “Fui o único contra o orçamento atual, registrei isso em ata, por achar que o orçamento era vazio”, enfatizou.

O candidato Ricardo David representa a chapa ‘Ricardo Presidente’, com o vice Chico Salles. No debate, ele apresentou seu diretor de futebol, caso eleito: Erasmo Damiani, ex-coordenador da divisão de base da Seleção Brasileira. “Ele trouxe para o Brasil a medalha olímpica de ouro. É acostumado com profissionais de base e profissional”.

Mais veterano na disputa, Raimundo Viana, 76, concorre pela chapa ‘Amor de Leão’, junto com o vice Djalma Abreu, ex-conselheiro do clube. Viana disse que não se arrepende da sua gestão como presidente. “Todos os lugares por onde passei, tenho orgulho de ter deixado um legado”, contou o ex-presidente do Leão.

Segundo turno

O presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Catharino Filho, confirmou que a eleição terá urnas eletrônicas. Caso um candidato não consiga 50% dos votos mais um, a decisão será em segundo turno, no dia 20 de dezembro.

*Sob a supervisão do editor Daniel Dórea

