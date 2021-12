Vitória tentar espantar a crise diante do ASA

Se perguntar ao torcedor quem poderia deixar o time titular do Vitória, provavelmente sobraria apenas Fernando Miguel no gol. Um dos únicos poupados da fúria da torcida, o camisa 1 do Leão não quer mais pedir nenhum voto de confiança. Para ele, no jogo desta , em Arapiraca, contra o ASA, às 19h30, é hora de a equipe parar de pedir paciência e melhorar seu comportamento no gramado.

"O torcedor está cansado de palavras. É conversa fiada chegar nas entrevistas e pedir para ele apoiar o time. É dentro do campo que as coisas precisam começar a mudar, pois o nosso futebol não está satisfatório. Temos que mostrar postura diferente e um futebol diferente, pois a mudança começa por nós, jogadores", desabafou.

Para quem no início do ano era apenas o quarto goleiro do elenco e hoje é titular incontestável, ninguém como Fernando Miguel para falar sobre uma possível reviravolta no quadro lamentável do Leão nesta temporada.

Na opinião do goleiro, não falta empenho dos atletas, porém, existe a necessidade daquele algo a mais. E de assimilar a o ideal de 'corpo são, mente sã'.

"Nunca encarei uma situação assim na carreira. Temos jogado abaixo da média, mas em termos de números, não tem sido tão ruim. Porém, falhamos nos momentos pontuais, como no Baiano e na Copa do Nordeste. Aí teve esta parada. O torcedor esperava um salto de qualidade na nossa equipe já no jogo contra o Sampaio Corrêa. Nós também. Entra então algo que muito se tem falado: a questão psicológica", avaliou.

ASA

Com esta situação delicada, conhecer o adversário pode ser algo providencial para evitar outro vexame. Em Arapiraca, o clube da terra do fumo está invicto há 14 jogos, com nove triunfos e cinco empates. Seu último tropeço foi em 2 de agosto do ano passado, pela Série C. Perdeu do Fortaleza por 3 a 1.

Mesmo que o adversário mereça cuidados, Fernando Miguel garante que é o Vitória que precisa se impor. Mas ele não cita uma classificação antecipada, possível com um triunfo por, no mínimo, dois gols de diferença.

"Temos que fazer uma partida segura e sem riscos. A equipe toda tem que entender o momento da partida e jogar da melhor maneira possível. Não vamos falar em eliminar o jogo de volta ou algo do tipo. O primeiro foco é entrar bem na partida e tentar dominar as ações", afirmou. "Temos que nos preocupar sobre como vamos jogar e não tentar nos adaptar ao jogo deles".

adblock ativo