Vitória tenta vencer em São Paulo; portal faz lance a lance

Os dois triunfos consecutivos no Campeonato Brasileiro - 3 a 1 sobre o Criciúma, em Santa Catarina, e 2 a 1 sobre o Grêmio, em Salvador - animaram o elenco do Vitória. A equipe ainda ocupa as últimas posições na tabela de classificação (está em 15.º, com 14 pontos), mas deixou a zona de rebaixamento e, segundo os jogadores, tem condição de avançar mais na competição.

O portal A TARDE faz o lance a lance ao vido da partida a partir de 18h30. Você vai poder seguir aqui todas as informações do jogo direto do Morumbi.

O centroavante Dinei, por exemplo, diz que o time vai enfrentar o São Paulo, neste domingo, às 18h30, no estádio do Morumbi, pela 14.ª rodada, pensando em levar três pontos de volta para Salvador. "A equipe vem melhorando a cada rodada", avaliou. "Sabemos que é um jogo difícil, mas acho que temos condições de vencer e subir um pouco mais na tabela".

O técnico Jorginho só tem uma dúvida para escalar a equipe, entre o meia uruguaio Luis Aguiar e o volante José Welison. O meia, porém, treinou a maior parte da semana entre os titulares e deve começar a partida.

adblock ativo