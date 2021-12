Vitória tenta tirar pedra santista do caminho da salvação

O pensamento popular de que o primeiro obstáculo costuma ser o mais difícil ganha ares ainda mais relevantes no Vitória, que deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro na partida passada ao vencer o Atlético-PR por 3 a 2.

Com o clima revigorado, o Rubro-Negro tem mais quatro rodadas para se manter fora do Z-4. A primeira delas é nesta quinta-feira, 17, às 18h30 (horário da Bahia), fora de casa, contra o Santos, vice-líder e aspirante ao título.

O Leão sabe que tem nesta noite seu adversário mais duro até o fim do campeonato. Desta forma, está consciente do quanto seu horizonte ficará promissor se não for derrotado. A começar porque a confiança dos jogadores e a euforia da torcida para os jogos restantes ficará mais consistente.

Com relação à tabela, na pior das hipóteses, em o Vitória somente empatando e o Internacional superando a Ponte Preta, o Leão cairia para o 17º lugar, primeira posição dentro da zona, mas teria os mesmos 40 pontos do Inter e uma tabela mais fácil pela frente.

Os gaúchos enfrentarão fora de casa Corinthians e Fluminense, dois times que lutam por vaga na Libertadores. Em Porto Alegre, pegarão o Cruzeiro, que vive ascensão, mas ainda precisa de pontos para se garantir na Série A do ano que vem.

O Vitória, por sua vez, fará duas partidas em casa e somente uma fora. Esta será na penúltima rodada contra o Coritiba, também rival na luta contra a degola.

Já no Barradão, receberá no próximo domingo o praticamente rebaixado Figueirense. E na última rodada, o Palmeiras. Aí, entra outra possível influência de um bom resultado nesta noite: se não perder do Santos, tornará mais provável a chance de o Alviverde paulista vir a Salvador já campeão brasileiro por antecipação, o que, na teoria, diminuirá o seu nível de determinação e competitividade na partida.

O Vitória está com 39 pontos. Os estatísticos sugerem que 46 serão suficientes para evitar o rebaixamento. A projeção rubro-negra é ganhar mais um ou três pontos nesta quinta para deixar a salvação bem encaminhada para as últimas três rodadas.

Na prática, o Santos aparece como aquela grande pedra no caminho do Vitória. Conseguir removê-la será sinônimo de trilha livre para o sucesso. “Temos que fazer uma partida perfeita para sair de lá com um grande resultado. Será fundamental ter atenção e tranquilidade”, disse o atacante Marinho. O técnico Argel completou: “Vencer o Atlético-PR de virada nos devolveu a confiança. Os jogadores estão com a autoestima elevada. A cada partida, a equipe vai ficando mais forte. Essa sequência passa pela vitória”.

Escrita

Um tabu pesa contra o Leão no jogo desta quinta. A equipe nunca conseguiu vencer um grande clube paulista fora de casa pelo Brasileirão. Na edição deste ano, em São Paulo, levou 2 a 1 do Palmeiras, 2 a 1 do Corinthians e 2 a 0 do São Paulo. Na história contra o Santos, acumula fora de casa 12 derrotas e cinco empates.

Diante do poderoso adversário, Argel não confirma, mas deve escalar um time mais cauteloso. O volante marcador José Welison ocupará a lateral direita. Mais à frente, o ala esquerda Euller deve reforçar o meio-campo ao entrar no lugar do atacante Zé Love. “É importante em cada jogo termos uma estratégia, uma maneira de jogar. Os jogadores entendem isso muito rapidamente”, disse o treinador.

Outra mudança será no gol. Caíque ocupará a posição de Fernando Miguel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Santos x Vitória - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A

Local: Estádio de Vila Belmiro, em Santos (SP)

Quando: Quinta-feira, 17, às 18h30 (horário da Bahia)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Fabiano da Silva Ramires (ES)

Santos - Vanderlei, Victor Ferraz, Fabián Noguera, Yuri (Lucas Veríssimo) e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Júnior.

Vitória - Caíque, José Welison, Victor Ramos, Kanu e Diego Renan; Willian Farias, Marcelo e Cárdenas; Marinho, Kieza e Zé Love (Euller). Técnico: Argel Fucks.

