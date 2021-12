Vitória tenta superar desfalque do capitão Willian Farias contra o Vasco

Embalado pelo triunfo sobre o Atlético Goianiense fora de casa, no último sábado, 8, o Vitória tenta sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Barradão, em Salvador, onde enfrenta o Vasco pela 13.ª rodada.

Na 17.ª colocação com 12 pontos, contudo, o Vitória terá um importante desfalque para enfrentar o Vasco: o volante Willian Farias, que sofreu uma lesão no joelho e desfalcará o time baiano pelas próximas três semanas.

Capitão e um dos jogadores mais regulares do Vitória, Willian Farias deve ser substituído por Uillian Correia. Mas tanto Renê Santos quanto Bruno Ramires, recuperado de uma contusão que o afastou em maio, quando foi submetido a uma cirurgia na coxa, podem ficar com a vaga.

Quem está confirmado é o centroavante André Lima. Depois de receber uma proposta da Ponte Preta, ele garante que continua no Vitória. "Não foi só a Ponte Preta, como também aconteceu com o Botafogo, entre outros clubes. Porém, tenho contrato com o Vitória até o final do ano. Propostas oficiais houve, já ocorreu. Até onde eu sei, o Vitória não me negociou, não quer me negociar. E, assim, eu sigo pensando somente no Vitória", disse.

