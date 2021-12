Vitória tenta retomar a boa fase contra o Coritiba

Vindo de duas derrotas seguidas, o rubro-negro tenta reencontrar o caminho das vitórias na sua volta ao Barradão depois de quatro rodadas de ausência, neste sábado, 12, contra o Coritiba, às 18h30.

A última partida do Vitória no seu caldeirão foi um empate sem gols diante o Grêmio na 23ª rodada. De lá para cá, o Leão ganhou dois jogos (Atlético-PR e Goiás) e perdeu outros dois (São Paulo e Bahia). Aproveitamento de 50% , um pouco superior ao do time na competição que é de 47%.

Tentando se motivar após a derrota por 2 a 0 para o maior rival, o elenco rubro-negro recebeu nesta sexta-feira, 11, cerca de 30 crianças da escola municipal Raimundo Lemos Santana que assistiram o treino e foram recebidas com presentes pelos jogadores, em comemoração antecipada do dia das crianças.

Na 6ª posição, com 37 pontos, apesar da proximidade do grupo que se classifica a libertadores, o Leão está apenas cinco pontos da zona de rebaixamento. Já o Coritiba na 15ª posição, com 34 pontos, vê o perigo do descenso mais próximo.

Escudero fora - Os problemas de lesão atrapalham o técnico Ney Franco na montagem do time titular. Mais uma vez, o treinador não vai ter a sua disposição o meia Escudero, que após cumprir suspensão automática no Ba-Vi, lesionou a coxa e é desfalque para o jogo contra o Coxa.

Quem também continua fora é o atacante Maxi Biancucchi, que ainda trata uma lesão na coxa. Os volantes Neto Coruja e LuÍs Alberto se recuperam de contusões e se ausentam do embate deste sábado.

A única boa noticia para o torcedor rubro-negro é a provável volta do lateral Ayrton, que cumpriu suspensão no clássico de quarta. O jogador preocupava por se ausentar do treinamento da última quinta, com dores na lombar. Mas segundo o departamento médico do Vitória ele está confirmado para o jogo.

A surpresa na lista de relacionados foi o retorno do zagueiro David Braz, que não joga desde fevereiro, depois da eliminação do Leão na Copa do Nordeste, com a goleada, de 4 a 0, sofrida no Barradão para o Ceará. Afastado do elenco, o jogador só voltou a treinar no mês passado.

Uelliton é desfalque - No Coritiba, o técnico Pericles Chamusca tem apenas um problema para armar seu time. O volante Uelliton sentiu um estiramento muscular na coxa em treino do time em Salvador, nesta sexta, e desfalca o clube paranaense no jogo de sábado. O volante Júnior Urso deve substitui-lo.

O restante do time deve ser o mesmo que venceu o Santos na quarta. O meia Alex foi poupado do treino, desta sexta, para reforçar a parte muscular, mas está confirmado para o jogo ante o rubro-negro baiano.

