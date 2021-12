Vitória tenta reabilitação contra o lanterna São Bento

Tudo parecia ir bem para o Vitória na busca pela reabilitação na Série B. O time estava invicto há sete jogos, vinha de triunfo fora de casa contra o Vila Nova e, para melhorar, o clube iria estrear em seu novo mando de campo, a Arena Fonte Nova. Porém, quando tudo parecia caminhar para mais um desfecho positivo, quis o destino pregar uma peça e apresentar ao Leão o seu primeiro revés da 'Era Amadeu'.

Depois da decepção sofrida contra o Guarani, no sábado, 14, diante de seu torcedor, o Leão viu as chances de brigar por um posto mais alto na tabela de classificação um pouco mais distantes. No entanto, não há tempo para se abater, uma vez que o Rubro-Negro já entra em campo nesta terça, 17, contra o São Bento, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba. O duelo é válido pela 23ª rodada.

Esse curto intervalo entre as partidas poderá ser usado em favor do clube baiano. Com a moral baixa com o seu torcedor, a rapidez de um duelo para o outro poderá apagar a impressão negativa deixada em razão do último confronto. Pelo menos, foi o que afirmou Chiquinho em entrevista coletiva realizada na manhã desta segunda, 16.

"Futebol é bom por isso. Tivemos um resultado ruim no sábado, na terça já dá oportunidade de buscar a vitória. Temos a consciência que não fizemos um excelente jogo aqui dentro de casa, a torcida compareceu, incentivou, fez a festa, mas o resultado não veio. Temos que voltar a pontuar novamente no campeonato, buscar a vitória que é muito importante para a gente nesse momento", garantiu o atleta.

Chiquinho garantiu que a equipe dará a volta por cima (Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE)

Retrospecto

O retrospecto entre as equipes não favorece ao Vitória. Nas duas vezes em que os times se enfrentaram, o São Bento terminou os 90 minutos na frente do placar.

A primeira delas ocorreu em 1981, pela extinta Taça de Prata, antiga Série B. Na ocasião, o Azulão venceu o Rubro-Negro pelo placar de 1 a 0. Já a segunda e última ocorreu neste ano, pelo primeiro turno da Segundona. Dentro de sua casa, no Barradão, o Vitória levou a virada da equipe paulista. Após sair na frente com Felipe Garcia, o Leão terminou o confronto perdendo de 3 a 1. Os gols do São Bento foram marcados por Élton, Fábio Bahia e Régis Souza.

No entanto, se existe alguma estatística que joga a favor do Vitória nesse confronto é a atual situação do adversário. Mesmo com o revés sofrido contra o Guarani, o momento do Azulão é ainda mais delicado que o da equipe baiana. Ocupando a última posição, o time de Sorocaba não vence um jogo há quatro partidas, além de ser o segundo pior mandante da competição.

Desfalques

Gedoz cumprirá suspensão por expulsão e desfalca o Rubro-Negro

Para a partida, o técnico Carlos Amadeu não ponderá contar com três atletas. Após ser expulso nos minutos finais do duelo contra o Bugre, o meia Felipe Gedoz desfalca a equipe nesta terça. Além dele, os volantes Lucas Cândido e Rodrigo Andrade também não embarcaram.

O primeiro está suspenso em decorrência do acumulo de três cartões amarelo. Já Andrade alegou um desconforto na posterior da coxa e foi vetado pelo departamento médico do clube. Por opção do treinador, o zagueiro Bruno Bispo também não viajou com a delegação rubro-negra.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

