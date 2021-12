Vitória tenta quebrar tabu de 2008 para ir à Libertadores

Antes da tão sonhada vaga na Libertadores, é preciso cumprir uma missão de súbita importância: vencer os quatro jogos restantes, algo que só ocorreu duas vezes com o Vitória na era dos pontos corridos. Neste domingo, 17, a primeira etapa é contra o Santos, no Barradão, às 16 horas.

Apesar de o técnico Ney Franco ter 56% de aproveitamento no Brasileirão, a melhor campanha entre os treinadores que passaram pelo Leão no atual regulamento da Série A,o comandante ainda não conseguiu emplacar três triunfos seguidos na competição.

Porém, o técnico pode pelo menos igualar o recorde de triunfos seguidos, caso triunfe nas quatro rodadas restantes. Desde 2003 até a edição atual, o Vitória só emplacou uma 'quadra' em 2008 e 2003.

Na última, sob o comando de Vágner Mancini, o clube venceu Inter, Goiás, Portuguesa e Botafogo. Três vitórias foram em casa, sendo uma fora do território. Na sequência de 2003 não foi diferente.

Teoricamente, a tarefa do técnico Ney Franco está mais equilibrada. Para conquistar os 12 pontos restantes, serão dois jogos em casa. Além do Santos, o Leão pega o Flamengo no dia 1º de dezembro, logo após a final da Copa do Brasil.

Como visitante, a última rodada será contra o Atlético Mineiro, mais preocupado com o Mundial em Marrocos. O pior desafio, em tese, será contra o Criciúma, que luta desesperadamente para escapar do rebaixamento e não vai querer perder pontos em Santa Catarina.

Velho conhecido

O Vitória enfrenta neste domingo justamente o clube que, segundo especulações da imprensa paulista, quer tirar o técnico Ney Franco da Toca. Para o treinador, tudo não passa de especulação. Para o lateral-esquerdo Juan, que já atuou pelo Santos em 2012, nada vai atrapalhar a concentração dos atletas para este encontro.

"Ney Franco é um grande treinador e demonstrou isso nos últimos trabalho dele. É normal que apareça proposta e especulação. Mas acho que o foco dele não é este. Estamos concentrados apenas na Libertadores, assim como nosso treinador. Ninguém sabe de nada sobre isto aqui", disse.

Apesar da derrota diante do Cruzeiro, na quarta passada, o ala assegurou que o tropeço serviu de lição e só fez crescer a vontade dos atletas de assegurar um posto entre os quatro primeiros do certame.

"Infelizmente, não foi nosso dia contra o Cruzeiro. Normalmente venceríamos um jogo como aquele. Garanto que se jogarmos como jogamos contra o Cruzeiro, possibilidade de vencer todos os jogos é grande. Temos eficiência tática para jogar e não deixar o Santos respirar", completou o atleta.

Se depender do retrospecto, as chances de o Vitória vencer são grandes. Nos últimos quatro encontros, todos terminaram com o Leão na frente, incluindo uma goleada de 6 a 2 em 2009. Em 2010, apesar do Peixe comemorar a Copa do Brasil, quem venceu foi o Leão.

