Vitória tenta quebrar jejum contra o São Paulo no Morumbi

Nesta quarta-feira, 15, às 19h30, pela 8ª rodada da Série A, o Vitória tem um enorme tabu a quebrar: nunca venceu o São Paulo fora de casa. São 14 derrotas e três empates, o mais recente em 1997, 2 a 2 pela Copa do Brasil. De lá para cá, o Leão perdeu 10 partidas consecutivas como visitante. Uma, em 2010, foi na Arena Barueri, região metropolitana da capital paulista. As outras nove foram no Morumbi, estádio do Tricolor e palco do confronto.

Outro número põe ainda mais peso em cima do atual elenco rubro-negro. Nesta Série A, o time ainda não venceu nenhum de seus adversários em território alheio. Foram dois empates e duas derrotas.

Contudo, se o Vitória atuará nesta quarta como visitante, há um atleta que estará em casa. E é nele que a equipe confia para alcançar o tão necessário triunfo, que não só vai quebrar duas escritas de uma vez como ainda vai tirar o Leão da incômoda posição de 13º colocado no campeonato.

Entre janeiro de 2007 e dezembro de 2011, o atacante Dagoberto foi destaque no São Paulo, clube pelo qual conquistou os Campeonatos Brasileiros de 2007 e 2008. Saiu de lá como ídolo após o total de 241 partidas e 62 gols. "Foi uma passagem muito marcante na minha vida. Tenho um carinho enorme pelo clube e pela torcida", disse o jogador, que ganhou em São Paulo a alcunha de 'Dagol'.

O atacante, que conhece o Tricolor paulista como poucos, transmite confiança aos seus companheiros rubro-negros. "O São Paulo é muito forte e tenta sempre impor seu ritmo de jogo independentemente de onde atue. Porém, nós temos o nosso modo de atuar e estamos prontos para ir lá e trazer um ótimo resultado. Sabemos das dificuldades, mas estamos muito focados", declara.

Como relação à ausência de triunfos do Vitória fora de casa nesta Série A, ele emenda: "Nosso time tem evoluído a cada jogo, e o Campeonato Brasileiro está muito no início ainda. Mas estamos cientes de que, em uma competição tão longa, é necessário somar pontos fora de casa".

Hora de virar o jogo

O próprio Dagoberto, curiosamente, ajudou a formar o tabu diante do São Paulo. Foi dele o gol que abriu o placar de 2 a 0, na Arena Barueri, em 2010. Dagoberto marcou outras duas vezes sobre o Leão, ambas no Barradão, sempre em triunfos paulistas. Em 2009, 1 a 0. Um ano antes, marcou o segundo do 3 a 1.

O atacante, que estreou pelo Vitória em abril deste ano e fez sete jogos desde então, ainda vem em processo de evolução física após ter ficado oito meses sem atuar (sua última partida havia sido em agosto de 2015, pelo Vasco).

Nas últimas três rodadas da Série A, foi titular. Para sacramentar a evolução, só falta o primeiro gol pelo Leão. "Gol é sempre muito bom, e estou procurando ele. Mas estou trabalhando para ajudar o time de alguma forma. O mais importante será vencer a partida".

E se o gol acontecer, Dagoberto vai seguir a moda e não comemorar contra a ex-equipe em que fez sucesso? Ele responde: "Quero é vencer o jogo. Vou comemorar meu gol, sim, normalmente".

Ganso e Rodrigo Caio pedem para jogar

O meia e o zagueiro do São Paulo que chegaram na tarde desta terça dos EUA, onde estavam com o Seleção Brasileira, pediram para enfrentar o Vitória. O que pesa a favor da dupla é a ausência de desgaste, já que Dunga não os colocou em nenhum jogo da Copa América. O técnico Bauza ainda não definiu se Ganso e Caio começarão jogando ou no banco de reservas.

Já no Vitória, o meia Tiago Real será o substituto de Flávio, que será poupado por causa da concussão devido à pancada na cabeça que sofreu domingo, contra o Botafogo.

adblock ativo