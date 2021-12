Vitória tenta manter freguesia diante do Fluminense

Às 19h30 deste domingo, 10, o Vitória recebe o Fluminense com a obrigação de vencer. Afinal, tem 17 pontos, somente três a mais do que o Coritiba, que começou esta 14ª rodada do Campeonato Brasileiro em 17º lugar, posição que abre a zona de rebaixamento.

Por outro lado, um triunfo pode aproximar a equipe da sonhada vaga na Libertadores. O Santos, com 22 pontos, iniciou a rodada como 4º colocado, primeiro time dentro do grupo dos classificados para a competição continental.

A confiança em obter os cruciais três pontos é fundamentada tanto no momento atual quanto no retrospecto. Dentre os outros 19 clubes do Brasileirão, o Fluminense é o que tem a pior série em confrontos diretos com o Leão: perdeu os últimos três jogos.

Foram dois pelo campeonato de 2014, 3 a 1 no Barradão e 2 a 1 no Maracanã, e um pelo de 2013, 3 a 2 no Maracanã.

O Tricolor carioca não vence o Rubro-Negro baiano há seis anos e quatro jogos. A sequência foi iniciada com o empate em 1 a 1 pelo primeiro turno do Brasileirão de 2013.

O retrospecto recente tem invertido uma freguesia. Ao final de 2010, o placar do confronto no Brasileirão apontava 14 triunfos cariocas contra seis baianos e nove empates.

Momento positivo

Além da inversão da freguesia, as últimas rodadas da Série A também sugerem um favoritismo rubro-negro.

No momento, o Rubro-Negro baiano e o Tricolor carioca até vêm colados na tabela. Eles largaram na rodada respectivamente em 13º e 12º lugar, com a mesma pontuação. O Flu ganha por apenas um gol de saldo: -2 contra -3.

Contudo, o Vitória está invicto há quatro rodadas: são dois triunfos e dois empates. Já o Fluminense, das últimas seis partidas, só venceu uma. De resto, contabiliza três derrotas e um empate.

Um crise que fez o técnico Levir Culpi pedir demissão há quatro dias, após empate em casa por 1 a 1 com o modesto Ypiranga de Erechim (RS) pela Copa do Brasil. A diretoria do clube o fez rever sua decisão e permanecer no cargo.

"O fato de o momento deles ser ruim é algo recente. Acho que o Fluminense tem bons jogadores e um bom treinador. Talvez, se não vive boa fase, pode se recuperar e qualquer instante. O que o Vitória precisa é partir para cima. Vamos tentar fazer um encaixe de jogo equilibrado, que nos permita não só atacar bastante, mas também chegar à vitória", disse o técnico Vagner Mancini.

Com relação às últimas partidas, seu único desfalque será o zagueiro Ramon, expulso no empate em 2 a 2 com o Cruzeiro no Mineirão. A tendência é que Mancini escale um time mais ofensivo. Uma alternativa para a vaga é o meia Tiago Real. A outra é o atacante Vander, que faria o Leão ir a campo com um quarteto ofensivo. Já escalados no ataque, estão Dagoberto, Marinho e Kieza.

