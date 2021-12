Vitória tenta manter boa sequência diante do Santos no Barradão

Embalado com três jogos de invencibilidade, o técnico Alexandre Gallo tem a missão de manter o Vitória na sequência positiva desde que ele assumiu a equipe, no início deste mês, contra o Santos, nesta quarta-feira, 21, às 19h30, no Barradão, em Salvador.

O desafio é grande: o Leão precisa de um bom resultado para continuar fora da zona de rebaixamento. Atualmente, o Vitória ocupa a 16ª posição e o Santos, por sua vez, está confortavelmente instalado no quarto lugar da tabela.

Dos oito pontos acumulados pelo Vitória no Campeonato Brasileiro, apenas um foi ganho antes de Gallo. O treinador também conseguiu melhorar muito o rendimento da equipe: em 12 pontos disputados, conquistou sete.

Antes da sua chegada, o Leão vinha de quatro derrotas consecutivas: todas elas quando o atual diretor de futebol, então treinador e gerente, Petkovic, comandava a equipe.

Com o técnico interino Wesley Carvalho – que ficou à frente da equipe por três partidas antes de sair para treinar a base do Palmeiras – o time estreou na competição com empate sem gols ante o Avaí.

Depois da última partida, diante da boa exibição contra o Sport na Ilha do Retiro, onde o Leão baiano venceu por 3 a 1, os atletas exaltaram o técnico e lembraram que as mudanças apareceram com muito pouco tempo de treino.

“Acho que é notório [a evolução]. Da minha parte, acho que as coisas começaram a se ajustar de fora para dentro. Primeiro ponto, temos o professor Gallo que chegou, que fez excelentes jogos, excelentes resultados e planejamento. Todos assimilaram rápido”, disse o lateral direito Patric.

Preparado

Patric acredita que o elenco está preparado para enfrentar o Santos, e que uma das tarefas importantes para o Vitória vai ser ‘neutralizar’ jogadores-chave do time paulista.

“Estamos nos preparando, Gallo está preparando a estratégia. O Santos tem posse de bola e transição rápida pelas beiradas. O [lateral] Victor Ferraz deve jogar, [temos que] neutralizar as jogadas dele. Bruno Henrique na ponta. Leandro Donizete é um bom volante de marcação. Temos informações”, analisou.

Para o duelo, Gallo conta com o retorno do meia Gabriel Xavier, que cumpria suspensão no último jogo, e do atacante Kieza, já recuperado de um trauma no joelho.

O último treino antes da partida foi fechado, e o técnico não deu pistas se deve optar por uma escalação mais ofensiva ou manter o esquema recuado, sem centroavante, que deu certo na última partida.

Vitória x Santos - 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Quando: Quarta-feira, 21, às 19h30

Árbitro: Héber Roberto Lopes

Assistentes: Carlos Berkenbrock e Helton Nunes (trio de Santa Catarina)

Vitória - Fernando Miguel; Leandro Salino, Kanu, Fred e Geferson; Willian Farias, Uillian Correia, Patric e Gabriel Xavier (Yago); Neilton e Kieza (David). Técnico: Alexandre Gallo.

Santos - Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Alison e Vitor Bueno; Copete, Bruno Henrique e Kayke. Técnico: Levir Culpi.

