Vitória tenta fazer folia em duelo decisivo com o Ceará

Duas paixões estão dividindo o coração rubro-negro. Nesta quinta-feira, 27, às 22h, enquanto a guitarra baiana de Armandinho der seu primeiro acorde para balançar o chão da praça na abertura do Carnaval, o apito do árbitro Nielson Nogueira Dias avisará que o duelo entre Ceará e Vitória, em Fortaleza, também terá início.

Para abrir alas e caminhos com destino à semifinal do Nordestão, o Vitória precisa caprichar na alegoria. Com um empate sem gols, retorna do estádio Presidente Vargas com a ressaca da eliminação, como ocorreu no ano passado, também contra o Vovô. Empate com mais de um gol, dá Leão. Quem tiver a melhor melodia e vencer, continua na competição.

Como todo rubro-negro tem o Vitória no coração, mas o Carnaval no quadril, muitos estão elaborando estratégias para não perder nenhum lance do jogo, enquanto pula atrás do trio. "Com certeza estarei atento. Vou para um camarote, mas estarei com aplicativos do meu celular ligados. E sempre tem WhatsApp [programa de bate-papo] pra perguntar aos amigos, especialmente do grupo de torcedores do Vitória que participo", disse o torcedor Tiago Bittencourt.

Já o rubro-negro e folião Caio Bernardes, a festa baiana pode esperar 90 minutos. Jogo do Leão é sagrado para ele, que já passou mal em pleno casamento do amigo porque não podia ligar o rádio para saber quanto tava o jogo do seu time. "Só vou na rua depois que o jogo terminar. Não vou conseguir me divertir enquanto meu Leão precisa se classificar no Nordestão. Não será carnaval", garantiu.



Caravana



Parte da torcida Imbatíveis vai abrir mão do primeiro dia de Carnaval para ir além. Quinze integrantes alugaram uma van e vão acompanhar o Vitória no PV. Eles viajaram na madrugada de ontem.

"Viajamos o ano inteiro atrás do nosso clube. Com certeza gostaríamos de curtir todos os dias do Carnaval, mas nosso amor pelo Vitória é maior. Vamos fazer nosso carnaval particular em Fortaleza", disse o presidente da organizada, Gabriel Oliveira.

Já o técnico Ney Franco promete um axé afinado, com um toque ofensivo para não deixar ninguém parado. "Vamos pra frente, buscando o triunfo. Sem medo, focados em dar esta alegria ao torcedor", disse.

O jornalista João Carlos Sampaio depende da boa vontade da banda de Ney. "Não tem Carnaval se o glorioso Vitória não passar de fase. uma coisa depende da outra".

