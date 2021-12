Vitória tenta esquecer derrota e já foca no Figueirense

O Vitória não teve tempo para descansar e absorver a derrota para o Santos. Na manhã desta sexta-feira, 18, os atletas já fizeram um trabalho na academia do Hotel, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, antes de seguirem viagem para Salvador.

O time terá pouco tempo para se preparar para o Figueirense, adversário deste domingo, 20, às 16h (horário da Bahia), no Barradão, pela 36ª de 38 rodadas da Série A.

Os atletas que participaram por mais de 45 minutos do jogo contra o Peixe fizeram um treino regenerativo. Os demais atletas foram submetidos a um trabalho de musculação.

O volante José Welison, que atuou como lateral-direito na última partida, ficou na fisioterapia por causa de um trauma no tornozelo direito.

Suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, o lateral-direito Diogo Mateus não poderá enfrentar o Figueira.

No entanto, o Rubro-Negro poderá contar com a volta do goleiro Fernando Miguel, que cumpriu punição e está à disposição para a próxima partida.

O Leão volta a treinar neste sábado, 19.

adblock ativo