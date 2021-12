Vitória tenta esquecer derrota e foca no Sport

Após derrota para a Ponte Preta na noite de quinta-feira, 13, os atletas do Vitória não tiveram tempo para remoer o revés. Na manhã desta sexta-feira, 14, ainda em Campinas (SP), o elenco fez uma atividade regenerativa já em preparação para enfrentar o Sport neste domingo, 16, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Os atletas que não participaram do jogo contra a Ponte foram submetidos a um treino funcional e depois foram a academia para um trabalho físico.

O time seguirá viagem para Recife nesta sexta, às 18h25. No sábado, 15, o time treinará no CT do Náutico. Willian Farias cumprirá suspensão contra o Sport por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra a Macaca.

