Vitória tenta contratações de zagueiros são-paulinos

Na luta pela reformulação do elenco, o Vitória ainda não perdeu a esperança em trazer uma dupla defensiva que está no São Paulo: Antônio Carlos e Paulo Miranda. A conversa, apesar de avançada, ainda está longe de gerar um acerto.

O primeiro aspecto que atrapalha as negociações é a utilização dos dois atletas no time principal do Tricolor. Ainda em busca de um substituto para Muricy Ramalho, o interino Milton Cruz escalou Paulo Miranda no duelo da última quarta, diante do Danubio, pela Libertadores. Atuou improvisado de lateral direito e foi substituído no segundo tempo.

Já Antônio Carlos, afastado por Muricy, foi inscrito para a fase final do Paulistão e, caso venha para o Leão, será após o Estadual de lá. O aspecto salarial também pode influenciar na vinda deles. Os dois custariam mais de R$ 300 mil por mês ao Rubro-Negro. A esperança é que o São Paulo 'rache' a conta com o Vitória.

Assim como no ano passado, a defesa voltou a sofrer com contratações frustradas. O Leão trouxe Saimon, que atuou em apenas quatro jogos no ano e não faz mais parte do elenco. Kadu, apesar de ter iniciado o ano como titular, acabou liberado para acertar sua ida para o Joinville. Ednei foi o único zagueiro que permaneceu no setor durante todo o primeiro semestre, dividindo a vaga com a boa surpresa Ramon, da divisão de base. No Elenco atual, ainda tem Luiz Gustavo e os pratas da casa Maracás e Vinícius.

Reapresentação

Após folga na quarta-feira, 15, o elenco rubro-negro retornou aos treinos na quinta, 16. Entre os atletas que estão na lista de possíveis dispensas, Neto Baiano e Willie foram liberados e só retornam na próxima segunda ao clube. Nesta sexta, 17, a diretoria decide sobre a permanência de Neto no clube.

