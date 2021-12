Vitória tem volta de Lucas para pegar Bragantino pela Copa do Brasil

Após sete partidas tendo que improvisar na lateral direita, o Vitória tornará a contar com um especialista da posição na partida desta quarta-feira, 28, às 19h30, fora de casa, contra o Bragantino.

Lucas voltou a ser relacionado e deverá ser titular no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A decisão da vaga está programada para o dia 15 de março, uma quinta, às 19h15, no Barradão.

Esta é a primeira etapa desta edição do torneio que conta com partidas de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado – não há a regra do valor maior ao gol marcado fora de casa – a disputa vai para os pênaltis.

Um desfalque certo do Leão é o meia Guilherme Costa, que sofreu uma lesão na coxa direita.

