Vitória tem trio especulado para comandar time na Série B

Paulo Carneiro prometeu que anunciaria o novo técnico do Vitória nesta segunda-feira, 20, mas não cumpriu. A decisão ficou para esta terça, 21. O dia pós-demissão demissão de Cláudio Tencati, na verdade, foi de muita especulação em torno do nome do terceiro treinador em quatro meses que o Leão terá em 2019.

Três cartas estão na mesa, apesar do clube não se manifestar oficialmente: Lisca Doido, Osmar Loss e Carlos Amadeu. Ambos sem trabalho no momento.

Lisca começou a temporada no Ceará, mas não resistiu à perda do título estadual para o Fortaleza e acabou demitido. Nos bastidores, sua vinda para o Barradão já era dada como certa, porém, um acerto financeiro emperrou a negociação.

Com isso, Loss ganhou força. Sem clube desde que deixou o Guarani no início deste ano, o comandante teve destaque no cenário nacional quando esteve a frente do Corinthians no Brasileirão em 2018.

Quem também aumentou seu respaldo e pode pintar na Toca é um velho conhecido da torcida rubro-negra. Amadeu está de ‘férias forçadas’ desde que foi desligado do cargo de treinador da Seleção Brasileira Sub-20 após o péssimo rendimento da equipe no Sul-Americano e pode voltar ao Leão.

E, se na comissão técnica ainda não tem nada definido, na preparação física as mudanças já foram confirmadas. Nesta segunda, o preparador físico Lucas Itaberaba foi desligado do clube e Ednilson Sena foi contratado para retornar à função no Barradão.

