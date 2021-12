Vitória tem três desfalques contra o lanterna São Bento

O elenco do Vitória não teve nem tempo para digerir a derrota para o Guarani e, na manhã desta segunda-feira, 16, já retornou às atividades na Toca do Leão. Os atletas reservas da equipe principal treinaram em campo, enquanto os jogadores que atuaram diante do Bugre fizeram trabalho na academia.

Os jogadores trabalharam a posse de bola em campo reduzido e finalizações. Da equipe titular, somente o goleiro Martín Rodríguez participou da movimentação, com o preparador Luciano Junior.

Para o duelo desta terça,17, o técnico Carlos Amadeu terá três desfalques: Lucas Cândido, Felipe Gedoz e Rodrigo Andrade. O meia Lucas Cândido está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Felipe Gedoz cumprirá automática por expulsão. Já o volante Rodrigo Andrade sentiu um desconforto muscular na coxa e está vetado (confira abaixo a lista de relacionados).

Depois do treinamento, a delegação do Leão embarcou, à tarde, por volta das 14h30, para Sorocaba, em São Paulo.

Voltar a pontuar

Após o revés na estreia do Vitória na Arena Fonte Nova, o lateral Chiquinho concedeu entrevista coletiva nesta segunda, sobre o dinamismo no futebol, e que é preciso olhar para os próximos confrontos.

"O futebol é bom por isso. Tivemos um resultado ruim no sábado e na terça já temos a oportunidade de buscar a vitória. O jogo em São Bento vai ser muito difícil mas temos que voltar a pontuar novamento no campeonato e buscar a vitória que é muito importante para a gente neste momento".

Sobre seu posicionamento em campo, Chiquinho afirmou estar disponível para atuar tanto como lateral, quanto meio campista.

"A gente tem vontade de jogar em qualquer posição. Hoje eu estou fazendo uma posição que já vinha fazendo a bastante tempo, que é lateral esquerdo, mas ano passado terminei jogando como meia atacante. Esse ano volto para jogar como lateral, mas não tem mais posição preferida, onde optarem para eu jogar, eu estou à disposição para ajudar a equipe e vou dar o meu melhor", concluiu.

*Sob supervisão da editora Thaís Seixas

