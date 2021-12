Vitória tem sexta melhor campanha do returno do Brasileirão

Ao final da 12ª rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Vitória registra a sexta melhor campanha. O rubro negro soma 19 pontos, quatro atrás do Atlético Mineiro, que está na liderança.

O resultado é fruto de seis vitórias, um empate e cinco derrotas. O aproveitamento sob o comando do técnico Ney Franco é de 52,78%.

Na classificação geral do Brasileirão, o Leão ocupa a 16ª posição. Atualmente o clube está com 34 pontos, a três de distância do décimo segundo lugar, que é o Sport Recife.

O Vitória inicia na tarde desta segunda, 27, a preparação visando o confornto diante o Grêmio, no próximo sábado, às 19h30, em Porto Alegre.

adblock ativo