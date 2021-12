Vitória tem seu 2º pior começo nos pontos corridos

Em 14º lugar (não computados os jogos desta quinta-feira, 16) com nove pontos após oito rodadas, o início de Campeonato Brasileiro do Vitória preocupa. É o segundo pior da equipe na Era dos pontos corridos, iniciada em 2003. Só ganha para o de 2014, quando terminou rebaixado. Perde, inclusive, para 2010 e 2004, ano dos outros rebaixamentos (ver serviço ao lado) no período citado.

Levando-se em consideração todas as divisões do século atual, nem em 2005, ano em que caiu da Série B para a C, o Leão havia começado o Nacional tão instável. Na ocasião, após oito rodadas tinha 12 pontos e era o 8º colocado entre 22 participantes.

O que aflige é que o histórico do Vitória aponta para uma equipe que aproveita o início do Brasileirão, no qual boa parte dos concorrentes ainda está com elenco em formação, e larga com uma alta pontuação, fazendo a famosa gordura para o restante da temporada.

Agora, não há a tal gordura. Um dos possíveis problemas é que, diferentemente dos outros anos, o Vitória ainda não fez nenhuma contratação para a Série A. Nesta quinta, procurada pela reportagem, a diretoria não parou para entrevistas. Mas, em ocasiões recentes, já havia declarado que está à procura de reforços pontuais, embora confie no elenco atual.

A campanha aquém da expectativa tem feito o Rubro-Negro acelerar negociações. Um atleta que pode chegar é Rodrigo Ramallo, atacante de 25 anos da Seleção da Bolívia, eliminada na primeira fase da Copa América. Seu contrato com o The Strongest, clube pelo qual foi artilheiro na última temporada do país, acaba no fim do mês.

Na quarta, 15, no Morumbi, após a derrota de 2 a 0 para o São Paulo, o técnico Vagner Mancini declarou: "Não há dúvidas de que precisamos contratar. Todo mundo sabe. É óbvia a nossa necessidade. Mas não quero ficar aqui falando para não colocar pressão sobre a diretoria. Não tenho o direito de expor ninguém".

Com relação à partida, afirmou: "Foi nossa melhor atuação fora de casa. Fizemos um belo início de jogo: nos impomos, chegamos fácil ao gol do São Paulo e não fomos incomodados. No segundo tempo, voltamos bem ainda, mas de repente perdemos uma bola e levamos o gol. A partir dali, o São Paulo se encheu de confiança e acabamos jogando mal os 10 minutos finais".

