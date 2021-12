Vitória tem sequência de jogos em Salvador para acabar com jejum

A partir desta quinta-feira, 19, o Rubro-Negro encara uma sequência de três jogos em Salvador – dois deles no Barradão, contra o Atlético-PR e o lanterna Atlético-GO; no domingo, 22, encara o Bahia na Fonte Nova. Em qualquer circunstância, isso seria excelente para o Vitória, mas, em se tratando do Campeonato Brasileiro deste ano, dá um frio na espinha dos torcedores.

Isso porque a campanha do time tem sido excelente fora de casa: segundo melhor visitante do Brasileirão, ainda está invicto fora de casa no returno. Nos últimos sete jogos longe de Salvador, venceu cinco e empatou os outros dois.

No Barradão, no entanto, a situação está péssima: a equipe não vence há 80 dias em casa e joga abaixo do que se vê longe dos seus domínios.

Amplamente questionado sobre a ‘dupla personalidade’ da equipe em jogar dentro e fora de casa, o técnico Vagner Mancini acredita que o fator emocional vem pesando para os jogadores, mas acha que o estilo de jogo no Barradão pode ter que mudar.

“Estamos tentando achar o formato ideal para se jogar em casa. Fora de casa o Vitória é gigante, joga um futebol vistoso. Dentro de casa a gente tem tido dificuldade de propor o jogo, e de certa forma frustra o torcedor”, apontou.

Mais do que melhorar nessa sequência de três partidas, Mancini acredita que o Vitória precisa pensar no que os jogos em casa podem fazer para ajudar a equipe no Brasileirão.

“Os jogos em casa acabam sendo o diferencial para somar os 45 pontos rapidamente. Isso nada mais é do que um aspecto emocional, porque o time, quando joga fora de casa, mostra que se equipara às equipes que estão lá na frente, brigando por título”, disse.

Boas chances

Apesar de deixar a desejar no Barradão, o Vitória pode buscar alento fatores que jogam contra os próximos adversários. O primeiro deles, Atlético-PR, perdeu os últimos três jogos fora de casa e, quando atuou em Salvador neste Brasileiro, foi goleado pelo rival: 6 a 2.

Na Arena Fonte Nova, local do Ba-Vi de domingo, o retrospecto do clássico é favorável ao Vitória: o time venceu sete vezes, perdeu cinco e empatou três.

Apesar da boa campanha recente fora de casa – dos últimos quatro jogos, ganhou três e empatou um – o lanterna Atlético-GO nunca venceu o Vitória atuando no mando rubro-negro. Foram duas derrotas e dois empates.

Além do somatório de pontos, importante para quem luta contra o Z-4, Mancini espera que a partida de quinta marque uma nova fase do Vitória em casa: “Que esse jogo contra o Atlético-PR possa ser uma reviravolta no campeonato para que a gente some pontos importantes no Barradão e alcance nosso objetivo”.

