Vitória tem semana para definir volantes

Após a folga prolongada no fim de semana, o elenco do Vitória se reapresenta nesta segunda-feira, 4, às 15h, na Toca do Leão. O time vai iniciar a semana de preparação para o jogo diante do Fluminense, no domingo, no Barradão, pela 23ª rodada do Brasileirão.

O Leão terá a semana para trabalhar pensando em manter o bom momento e se manter distante da zona da degola. Atualmente, a equipe está na 16ª colocação, com 25 pontos ganhos.

Para isso, o time terá antes que definir quem vai substituir os suspensos Yago e Ramon, que receberam o terceiro cartão amarelo na última partida e, por isso, são desfalques certos entre os onze titulares que começam jogando diante do Tricolor das Laranjeiras.

A expectativa é que os novos parceiros do volante Uillian Correia no meio de campo titular sejam decididos durante a semana. Os favoritos são os meio-campistas Renê Santos e Fillipe Soutto, que já atuaram na função e estão disponíveis. Outra opção para Mancini é optar por um time mais ofensivo, com Danilinho e Cleiton Xavier atuando na função de meia.

