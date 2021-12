Vitória tem semana 'livre' e inicia preparação para jogo contra o Juazeirense

Na tarde desta terça-feira, 19, o Vitória retomou os treinos de olho no duelo do próximo domingo, 24, com a Juazeirense, no estádio Adauto Moraes.

O treino foi em tempo integral. Pela manhã, o elenco fortaleceu a parte física, como musculação e movimentação com bola em campo reduzido. Pela tarde, teve treino técnico de ataque contra defesa e finalização.

O zagueiro Edcarlos continua em tratamento de um desconforto muscular na posterior da coxa direita, e ficou na fisioterapia do clube.

O Leão tem um intervalo para preparação de oito dias entre a última partida realizada, em confronto com o Ceará, válido pela Copa do Nordeste, que acabou empatado em 1 a 1, até a partida válida pelo Campeonato Baiano, contra o Juazeirense, às 17h.

O Rubro-Negro busca a primeira colocação no campeonato baiano, e com um empate simples chega à ponta da tabela. Porém, o clube não espera empatar com o lanterna da competição. Com quatro jogos disputados, o Juazeirense somou apenas 2 pontos, tendo 2 derrotas e 2 empates, tem uma das piores defesas do campeonato e marcou apenas 4 gols. O Vitória aparece na segunda colocação com 11 pontos em 5 jogos disputados, marcando 10 gols e sofrendo apenas 4.

