Vitória tem retornos importantes para jogo com o Cruzeiro

O técnico interino João Burse recebeu boas notícias nos treinamentos desta semana e vai contar com três reforços para a partida contra o Cruzeiro. O zagueiro Aderllan, que ficou de fora da derrota para o Atlético-PR, está recuperado das dores na coxa, liberado para atuar e voltará ao time titular diante da Raposa.

Além do defensor, o comandante também ganhou opções para as laterais. Titular na lateral-direita em boa parte do Brasileirão, Jeferson foi liberado pelos preparadores físicos e vai voltar à equipe principal na vaga em que o volante Ramon vinha atuando improvisado.

Já o lateral-esquerdo Marcelo Benítez, que ainda não estreou pelo Leão e estava com uma entorse no tornozelo, está recuperado, treinou normalmente nos últimos dias, mas deve iniciar o confronto com o time mineiro no banco de reservas. O atual titular da posição é o jovem Bryan, que deve se manter entre os onze jogadores que vão a campo.

Vitória e Cruzeiro duelam neste domingo, 5, às 16h, no estádio Barradão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão ocupa a 14ª posição da competição nacional com 18 pontos conquistados, enquanto que a Raposa está na 8ª colocação com 24 pontos.

