Vitória tem retorno e perde destaque contra o Guará

Com o clima mais ameno após o triunfo por 5 a 3 no América-MG na última rodada, o Vitória se reapresentou na tarde desta quarta-feira, 7, na Toca do Leão, visando o jogo no próximo sábado, 10, às 15h20 (horário de Salvador), contra o Guaratinguetá, partida que selar a classificação do rubro-negro baiano para a Série A em 2013.

Enquanto os titulares que atuaram mais de 45 minutos fizeram apenas um trabalho regenerativo, os outros jogadores participaram de um trabalho tático com o treinador Paulo César Gusmão. Entre eles, quem treinou foi o zagueiro Gabriel Paulista, que retorna ao time após cumprir suspensão.

No jogo, PC Gusmão não poderá contar com o meia Willie, um dos destaques na goleada sobre o América-MG. Para sua vaga, disputam a posição Marquinhos, Eduardo Ramos e Arthur Maia.

Nesta quinta-feira, pela manhã, o rubro-negro baiano faz seu último treino em Salvador antes de viajar para o jogo no interior de São Paulo.



