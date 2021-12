Vitória tem retorno do capitão Escudero contra o CRB

Foram dois jogos de fora. Após receber o terceiro amarelo e um cartão vermelho direto no último Ba-Vi, Escudero não atuou nos dois jogos do Vitória fora de casa, no empate sem gols com o Boa Esporte e no triunfo de 1 a 0 diante do Paraná, no último sábado, 11. Contra o CRB, próxima sexta, 17, no Barradão, o gringo retorna.

"Vencemos o Paraná e agora é hora de embalar. Temos CRB e depois o Náutico, um adversário direto. É uma sequência contra times da nossa região e precisamos nos impor para nos consolidarmos no G-4. Já merecemos um lugar entre os quatro", diz Escudero.

Ele não esquece a expulsão diante do Bahia. "Sou um jogador disciplinado, que respeita as regras e procura jogar futebol. No Ba-Vi houve uma disputa de bola acirrada e nada mais do que isso. Inclusive, não atingi Souza com cabeçada em momento nenhum. Isso está claro nas imagens", garante.

Argentino bem na fita

Diferenciado, maestro e referência. Esses são alguns dos adjetivos usados pela nação rubro-negra para definir o argentino Damián Escudero. Pela qualidade técnica e a garra demonstradas em campo, o meia de 27 anos está cheio de moral com a torcida . Na última partida que fez, apesar da expulsão, foi decisivo para a goleada do Vitória sobre o rival Bahia por 4x1.

O torcedor Willian Trabuco afirma que o argentino é extremamente importante para o elenco: "Escudero é o criador da equipe e o elenco do Leão depende da qualidade dos meias para chegar ao gol".

A participação dele na campanha de 2013, quando o Leão ficou em 5º na Série A, ajudou a impulsionar a moral do meia com a torcida, pelo menos na opinião de Luan Santos: "Desde 2013, quando quase nos levou para a Libertadores, Escudero já é líder no Vitória. Ele é um cara raçudo, não tira o pé nas divididas. Além de marcar muito, ele ainda tem qualidade nos passes e na finalização. Escudero é barril!", vibra Luan.

*Colaborou Raul Aguilar

adblock ativo