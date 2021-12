Vitória tem retorno de volante para duelo contra o Londrina

Depois de dois jogos longe dos gramados por causa de um trauma no pé, o volante Rodrigo Andrade é a grande novidade na lista de relacionados para o embate contra o Londrina, nesta sexta-feira, 18, às 21h30, no estádio do Barradão.

Com os desfalques de Baraka e Lucas Cândido, que se recuperam de lesão, Rodrigo Andrade vira opção para o meio-campo. Outro que voltou a ser relacionado foi o lateral-direito Wellisson, que estava atuando com a equipe de aspirantes.

Nesta quinta, 17, o técnico Geninho fez o último treino no CT da Toca do Leão para encarar o time paranaense. Antes, os atletas assistiram a vídeos de jogos. Em campo, o elenco trabalhou posse de bola, além de cobranças de bolas paradas defensivas e ofensivas.

adblock ativo