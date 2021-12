Vitória tem 'puxão de orelha' antes de treino

Após a eliminação na Copa do Brasil, a comissão técnica do Vitória, o diretor de futebol Felipe Ximenes e o coordenador de futebol João Paulo Sampaio se reuniram na tarde desta sexta-feira, 25, com o elenco para aparar as "arestas".

O encontro durou cerca de 30 minutos. Em muitos momentos, Ximenes chegou a elevar o tom da voz. O presidente Carlos Falcão preferiu ficar em sua sala.

Depois do puxão de orelha, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na última partida participaram de um atividade regenerativa na academia.

Cáceres, com uma bolsa de gelo no joelho direito, e Juan, ficaram no departamento médico. Eles não preocupam para o duelo de domingo, 27, à tarde, no Pituaçu.

Cargo assegurado

Especulada por parte da imprensa, a possível demissão de Ney Franco do Vitória, em função da eliminação na Copa do Brasil e da fraca performance do time até o momento na temporada, não esteve em pauta para a diretoria do clube.

"Este assunto sobre demissão sequer foi cogitado. Eu não consigo imaginar ninguém melhor do que Ney Franco para tirar a equipe desta situação. Não tenho soberania no clube para definir com uma semana de trabalho a permanência do treinador. Senti o Ney muito tranquilo e não vejo nenhum motivo para troca neste momento", disse o novo diretor de futebol do Vitória, Felipe Ximenes.

