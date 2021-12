Vitória tem previsão de Barradão lotado no próximo domingo

Restam os últimos ingressos para Vitória x Corinthians no próximo domingo, 3, no Barradão. O rubro-negro anunciou nesta quinta-feira, 31, que quase todos os ingressos já foram vendidos e a previsão é de casa lotada para empurrar o Leão na busca pela vaga na Libertadores.

Mais de 30 mil ingressos colocados à venda já foram adquiridos pelos torcedores e os últimos bilhetes para arquibancada estão disponíveis somente nos guichês do Barradão. As entradas para o setor de cadeiras (exclusivo para torcedores do Vitória) ainda estão disponíveis nos pontos de venda.

Para a torcida visitante é disponibilizada uma carga de 3500 ingressos. Os valores são os mesmos da torcida rubro-negra: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada) para o setor de arquibancada.

O Vitória ocupa a sexta posição, com 47 pontos, enquanto o Corinthians é o 12º colocado, com 41. O duelo está marcado para domingo, às 16h.

adblock ativo