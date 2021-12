Vitória tem partida decisiva na briga pela Libertadores

Ainda lutando por uma vaga na Libertadores de 2014, o Vitória encara o Flamengo neste domingo, 1º, às 16h (horário de Salvador), no estádio do Barradão, pela penúltima rodada do Brasileirão, mirando apenas o triunfo para manter vivo o sonho de classificação na competição Sul-Americana.

Na quarta-feira, 27, o Leão viu seu objetivo de participar do torneio ficar mais longe, depois do titulo do Flamengo na Copa do Brasil. Já que a conquista do Atlético-PR, outro finalista, iria abrir uma quinta vaga para a Libertadores.

O rubro-negro está na 7ª posição, com 55 pontos, a quatro pontos do Goiás (4ª colocado) e tem duas rodadas para tirar essa diferença. Sem pretensões no certame e livre do perigo do rebaixamento, o Flamengo ocupa a 11ª colocação, com 48 pontos.

Dúvidas

O técnico Ney Franco tem algumas dúvidas pra montar o seu time no jogo deste domingo. O atacante Dinei levou uma pancada no tornozelo e saiu carregado do treino de sexta-feira, 29. No rachão deste sábado o atleta foi poupado, caso não jogue Pedro Oldoni deverá ser o substituto.

Outro que preocupa é o volante Cáceres, que sente dores no tornozelo. Se confirmada a ausência do jogador do paraguaio, o meia Renato Cajá deve ser recuado para exercer uma função mais defensiva.

Quem pode voltar a titularidade é o atacante Maxi Biancucchi. O argentino deve começar jogando no lugar de William Henrique, xodó da torcida do Leão.

Time Misto

No Flamengo, o clima ainda é de festa e o treinador Jayme de Almeida deve escalar um time misto neste domingo. Depois de levantarem a taça na quarta, apenas quatro titulares devem jogar na partida contra o Leão.

Da equipe titular, os baianos Wallace e Hernane irão ficar a disposição para enfrentar o Vitória, além dos volantes Amaral e Luiz Antônio. Os jogadores aproveitam a viajem para curtir a folga, até terça, 3, na Bahia.

