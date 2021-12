Vitória tem parada duríssima na briga para fugir do rebaixamento

Nesta quarta-feira, 21, Vitória visita o Cruzeiro, para uma missão quase impossível. Arrancar três pontos do atual campeão da Copa do Brasil na casa do adversário. A partida irá começar às 20h45 (horário de Salvador) no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faltando apenas três rodadas, o Leão da Barra precisa apresentar seu melhor futebol para tentar buscar o resultado positivo se ainda pretende escapar da zona de descenso da competição nacional.

Para essa partida o técnico João Burse conta com o retorno do lateral esquerdo argentino Marcelo Benitez, que cumpriu suspensão automática após ter recebido o terceiro cartão amarelo na penúltima partida da equipe, mas, não contará com os jogadores Jeferson e Lucas Fernandes. O primeiro foi expulso na última partida frente ao Atlético Paranaense e o outro cumprirá suspensão após ter recebido o terceiro amarelo na mesma partida.

Com isso, o treinador terá uma dúvida para escalar o lateral direito. Lucas, especialista na posição e único relacionado pro jogo que atua nessa faixa do campo, não atua a alguns jogos enquanto Ramon, seria a outra opção mas, atuaria improvisado, já que sua especialidade é como zagueiro. Na vaga do suspenso Lucas Fernandes, Neílton ocupará, provavelmente, essa posição. Com isso o time do Vitória fica com: João Gabriel; Ramon (Lucas), Aderllan (Ramon), Lucas Ribeiro, Benítez; Willian Farias, Léo Gomes, Rhayner; Erick, Neílton, Léo Ceará. Técnico - João Burse.

No lado adversário, a equipe do Cruzeiro não tem mais pretensões no campeonato, pois conquistou a Copa do Brasil e automaticamente garantiu vaga na próxima Copa Libertadores. Porém o técnico Mano Menezes já declarou que não vai "abandonar" o campeonato e está atuando com o que ele tem de melhor no momento. Para o jogo, Mano não conta com seu craque De Arrascaeta, que está servindo a Seleção do Uruguai e do destaque da temporada, o zagueiro Dedé, servindo a Seleção Brasileira. O próprio trinador também será um desfalque, já que ele fará um tratamento dermatológico. Seu auxiliar, Sidnei Lobo, comandará a equipe.

A única dúvida na escalação está em quem será o centroavante para o jogo de logo mais. Como a equipe tem quatro jogadores de qualidade na posição, Fred, Sassá, Raniel e Barcos, e a comissão técnica está promovendo um rodízio entre os atletas, caberá ao auxiliar escolher um para começar jogando. Como Barcos atuou na partida passada, a vaga poderá ser de um dos outros três artilheiros.

adblock ativo