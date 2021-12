Vitória tem pacotão de dispensas até o início da Série B

Com um calendário esvaziado até 9 de maio, no início da Segundona, o Leão está fechado para balanço. A diretoria resolveu 'queimar estoque' e procurar novos produtos para não fazer feio na Série B. Praticamente um time inteiro está perto de deixar o clube. Onze jogadores estão na mira para dispensa, empréstimo ou venda. Entre os rejeitados, nem o meia Escudero deve escapar da faxina geral.

No pacotão de atletas que estão prontos para se despedirem, aqueles com maiores salários sobraram. O ídolo e artilheiro Neto Baiano foi o primeiro, cortado do jogo de terça, 14, e bem perto de se transferir para o Avaí, que volta para a Série A.

O atacante prefere não criar polêmica. "O Avaí é um grande time e todo jogador deseja jogar lá. Quem manda é a diretoria. Sou pago para isso. Sou pago pela diretoria. Ela decidiu que eu não jogaria, então tenho que respeitar", disse, alegando que seu corte do jogo de terça, contra a Anapolina, foi ordem do gestor de futebol, Anderson Barros.

Além de Neto, a diretoria tenta acertar a saída do argentino Escudero, dono do maior salário do clube. "Ele ganha cerca de R$ 220 mil. É um assunto delicado, pois o atleta não abre mão da rescisão e só aceita ser emprestado ganhando o mesmo salário daqui", contou um conselheiro, que pediu para não ser identificado. Seu contrato termina no final deste ano.

Outro jogador com um alto salário e que também foi citado na lista de dispensa é Wilson. Porém, o goleiro divide opiniões dentro da diretoria e dificilmente sairá. Seu impasse seria exclusivamente pelo salário, já que atualmente ele é reserva e ganha acima do teto do elenco. Também goleiro, o paraguaio Gatito Fernández, que se recupera de lesão num joelho, está fora dos planos.

Na defesa, Kadu tem como destino certo o Joinville, enquanto Saimon, esquecido no elenco, terá uma rescisão. A lateral rubro-negra é o setor com a maior limpa. No lado direito, Nino Paraíba, já afastado, não deve mais vestir a camisa do clube. No lado esquerdo, Mansur e Euller serão disponibilizados para empréstimo, o que também acontecerá com o meia-atacante Willie e o goleiro Gustavo.

O presidente do clube, Raimundo Viana, alegou que não apontará quem está de saída. Porém não nega a reformulação. "É preciso mudar. Nunca escondi que o clube sofrerá mudanças, e a fila anda. Não podemos ficar de braços cruzados", disse. "Só não é ético falar nomes agora, tanto saindo, quanto chegando. Não falarei de prazos", completou.

Procura-se

Enquanto alguns estão se despedindo, a diretoria agora pensa em refazer um elenco para a Série B. Na tentativa de dispensar os atletas com os maiores salários, o Vitória busca nomes fortes (e caros), como Leandro Domingues. Porém, o empresário do meia, Antônio Gustavo, não prolongou a conversa. "Fomos procurados pelo Vitória, mas não foi adiante. Domingues acabou de fazer uma cirurgia no joelho direito, mas está feliz no Japão e não pretende voltar", disse.

O gestor Anderson Barros admitiu que o Leão está conversando com outros jogadores, como o zagueiro Antônio Carlos, do São Paulo. "O atleta, o clube e o empresário sabem do nosso interesse. Tem outros nomes, mas o processo requer tempo. Sei o quanto é difícil falar, mais ainda o torcedor escutar. Mas peço um pouco mais de paciência, pois estamos trabalhando para mudar esta situação", afirmou o gestor de futebol.

