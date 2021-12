Vitória tem ótimo retrospecto quando ganha folga na Série B

Há sete rodadas o ritmo do Leão é frenético. Jogos com intervalos de quatro dias entre eles, sem contar os desgastes de viagem para atuar fora de Salvador nos fins de semana. O resultado disso foi uma oscilação no desempenho e jogadores alegando cansaço. Porém, se depender dos próximos quatro jogos, o Leão vai voltar a dominar seus adversários sem dificuldade.

A tabela abaixo mostra todos os jogos do Leão a partir do triunfo do dia 30 de junho: 2 a 0 sobre o Avaí, primeiro jogo após um intervalo de sete dias. E prova que o Vitória atua melhor quando tem uma semana livre para treinar.

Dos nove jogos que tiveram descanso semelhante, o Leão venceu em todos. Entre os dias 30 de junho e 28 de julho, o time baiano teve tempo para treinar e venceu os seis jogos, obtendo 100% de aproveitamento. Entretanto, nos últimos seis jogos o elenco do técnico Carpegiani atuou em todas as terças e sábados e o aproveitamento caiu. O Vitória não perdeu, mas empatou quatro e venceu duas, com aproveitamento de 55%.

Para o lateral Gilson, a maratona prejudica. "Eu cheguei e não tive muito tempo para treinar. Foi tudo muito rápido. Não reclamo, mas poderia estar melhor. A semana cheia será boa, pois dará tempo para o professor trabalhar. Sem contar o descanso...", disse.

Folga - Com a semana cheia, o domingo, 16, foi dia de folga para os atletas. Alguns atletas inclusive nem voltaram para Salvador, como foi o caso de Pedro Ken, Rodrigo Mancha e Michel, que permaneceram em São Paulo na casa de familiares, além do técnico Carpegiani, que desviou seu voo para Porto Alegre ver os parentes.

Nesta segunda-feira, 17, a turma volta ao batente à tarde e terá uma programação cheia. Na terça (18) e quarta (19), dois turnos, revezando trabalhos físicos e técnicos. Para o jogo de sábado, 22, contra o Goiás, o Leão terá dois retornos. Tartá e Nino cumpriram suspensão e retornam. O lateral ainda sente dores na barriga, onde sofreu uma pancada contra o Boa. Porém, nada que o tire do duelo.

Já o volante Uelliton dificilmente retorna na próxima rodada. Ele continua em tratamento na coxa esquerda e deve continuar vendo os jogos da arquibancada. Quem ainda não sabe quando volta aos gramados é o lateral Léo. O jogador saiu da partida contra o Guarani sentindo fortes dores na coxa direita e deve ser examinado nesta segunda. Duas semanas de molho.

Últimos jogos do Vitória com sete dias de descanso

VITÓRIA 2x0 Avaí

ABC 0x1 VITÓRIA

ASA 2x3 VITÓRIA

VITÓRIA 4x3 Paraná

ASA 2x3 VITÓRIA

Atlético-PR 0x1 VITÓRIA

VITÓRIA 1x0 CRB

VITÓRIA 2x1 Joinville

Ceará 1x3 VITÓRIA

