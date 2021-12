Vitória tem o time mais disciplinado da Série A

Não basta brigar pela liderança do campeonato e ter Maxi como artilheiro da Série A, com seis gols. O Vitória também pode se gabar de ser o time mais disciplinado do Brasileirão. Em oito jogos, ainda não perdeu nenhum jogador por suspensão.

A equipe rubro-negra levou 12 cartões amarelos e nenhum vermelho. Uma média de apenas 1,5 advertência por encontro, maior apenas que a do Cruzeiro. Além da disciplina tática, o técnico Caio Júnior garante que o jogo limpo faz parte de sua filosofia de trabalho.

"Sempre preguei a disciplina nos grupos que passei. Aqui, os jogadores assimilaram e estamos de parabéns pelo jogo limpo. Não consigo aceitar terminar um jogo com menos de 11 atletas. Já ficamos duas partidas na Série A sem levar cartão. Somos exemplo", disse Caio.

O rubro-negro não levou advertências do árbitro contra Vasco e Bahia, na última rodada. "Não levar cartão num clássico como o Ba-Vi é digno de atenção. No calor de uma disputa, com dois jogadores pendurados, soubemos ter boa conduta", completa Caio.

O Vitória, apesar dos poucos cartões, está com a dupla de zaga pendurada. Victor Ramos e Gabriel são os únicos atletas do Leão que levaram mais de um amarelo. Entretanto, estão pendurados há três rodadas e continuam evitando o pior. Entre os titulares, os volantes Michel e Cáceres, além do atacante Maxi, não foram nem advertidos.

'Ex-carniceiro' - Entre os mais disciplinados, Michel é um exemplo de aprendizado. No Brasileirão de 2011, quando ainda defendia o Ceará, o volante rubro-negro ganhou o título de atleta mais indisciplinado daquela edição. Foram mais de 15 cartões amarelos e dois vermelhos.

"No Ceará tive o apelido de 'Carniceiro do Brasileirão'. Acho que fiquei mais de cinco partidas fora por suspensão. Porém, desde o ano passado passei a roubar a bola de maneira limpa. Na Série B só levei um amarelo e outro vermelho. A expulsão foi numa falta que fiz no momento em que o adversário iria fazer o gol. Ali não tinha outro jeito", lembra Michel.

Na atual temporada, Michel é o mais disciplinado entre os atletas do Leão. Atuando como primeiro volante, o camisa 5 levou dois amarelos em 21 partidas, média de 0,09 advertência. Seu último cartão foi no dia 15 de maio, contra o Salgueiro, pela Copa do Brasil. No Baianão, ficou zerado.

"Nosso treino com campo reduzido, trabalhando a aproximação ao adversário, ajuda a saber como se comportar na hora do bote. Antecipação, diminuição do espaço e ganho de tempo de bola são fundamentais para termos esta boa conduta dentro de campo. Jogamos limpo", explica Michel.

Segundo o volante, nem todo treinador se preocupa com a disciplina. "Tem muito treinador que não conversa sobre isso. Por sinal, tem alguns que até dizem pra dar pancada, mas, por sorte, nosso treinador pede sempre o jogo limpo. Violência, já basta fora do campo, né? Vai chegar a hora em que terei de levar um cartão vermelho para evitar um gol, mas temos que visar a bola, respeitando o colega de profissão", completa.



