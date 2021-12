Vitória tem novo uniforme inspirado em padrão retrô

O Vitória ganhou nesta sexta-feira, 19, um novo uniforme alternativo, inspirado no primeiro padrão utilizado pelo clube, quando ainda se chamava Club de Cricket Victória. Antes de adotar o tradicional rubro-negro, em 1902, o Leão usava camisa listrada em preto e branco.

Em um evento realizado na capital paulista, a Penalty, empresa fornecedora de material esportivo do Vitória, lançou a Coleção Raízes e homenageou os sete times que patrocina. Além do Leão, a empresa está ligada ao São Paulo, Vasco, Figueirense, Ceará, Náutico e Santa Cruz.

O uniforme serviu para relembrar a campanha "Meu sangue é rubro-negro", e deve agradar a torcida que pedia uma camisa nessas duas cores como uniforme alternativo para 2013.

O tecido do novo manto do Leão é feito 100% poliéster, que reproduz o efeito de algodão, e um tratamento bacteriostático, que inibe a proliferação de bactérias que causam os odores típicos do suor.

O acabamento da camisa possui rápida absorção e secagem do suor. A parte interna é feita em microfibra de poliéster.

