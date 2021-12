Vitória tem novo coordenador de futebol

João Paulo Sampaio é o novo coordenador do futebol do time do Vitória. Em reunião realizada na tarde de terça-feira, 22, o presidente do Conselho Diretor do Vitória, Carlos Sérgio Falcão, e o executivo de futebol, Felipe Ximenes anunciaram a promoção do ex-coordenador da divisão de base.

João Paulo Sampaio é formado em educação física, com pós-graduação em reabilitação cardíaca e MBA em gestão esportiva. Ele chegou ao Vitória em 1991 como atleta e jogou até 2000.

Em 2001, começou o trabalho como técnico. Por lá, chegou a passar por todas as categorias de base. Em 2007, atuou como coordenador das divisões de base até a promoção.

"Venho me preparando para esta oportunidade e espero poder fazer um trabalho satisfatório, assim como fiz nas divisões de base do Vitória", disse Sampaio em entrevista divulgada no site oficial do vitória.

