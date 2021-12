Vitória tem novidades entre os relacionados para duelo contra o Cuiabá

O técnico Geninho comandou na manhã desta quinta-feira, 10, o único treino com os titulares para enfrentar a equipe do Cuiabá. A delegação embarca no início da tarde para enfrentar a equipe sul mato-grossense na sexta, 11, às 20h30, na Arena Pantanal. O confronto é válido pela 27ª rodada do Brasileirão Série B.

No entanto, o grupo não viaja completo para o duelo na região Centro-Oeste do país. Além dos desfalques de Wesley e Felipe Garcia, em decorrência do terceiro com cartão amarelo, o lateral Capa, com lesão no adutor, o volante Rodrigo Andrade, trauma no pé direito, e o meia Felipe Gedoz, com entorse no tornozelo direito, estão vetados.

Segundo a assessoria do Leão, apesar da suspensão, Wesley e Felipe Garcia estão relacionados e viajam junto com a delegação.

As boas notícias ficaram por conta dos retornos de Anselmo Ramon, que cumpriu sua suspensão, e Baraka, recuperado de lesão muscular. Além desses, outra novidade na lista é o atacante recém-contratado Negueba, de 19 anos, artilheiro da Série C jogando pela equipe do Globo-RN.

No gramado, Geninho trabalhou exercícios técnicos, focados em cruzamento e finalização. Em seguida, o treinador liberou o grupo para um descontraído dois toques.

Ainda de acordo com o clube, os atletas almoçaram na Toca do Leão, e seguiram para o Aeroporto Internacional de Salvador. O voo, que fará escala em São Paulo, tem aterrissagem estimada às 18h10 no Aeroporto Marechal Rondon, em Cuiabá

adblock ativo