Vitória tem mudanças para pegar o Flamengo

Dessa vez, o técnico do Vitória, Ney Franco, não fez mistério e confirmou o time com as entradas de Ednei, Neto Coruja e José Welison para enfrentar o Flamengo, no sábado, 29, às 20h da Bahia, na Arena Amazônia (Manaus), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

A única dúvida é o goleiro Wilson, que não está 100% curado das dores no ombro. Ele viajou na tarde desta quinta-feira, 27, e segue como dúvida. Já Luiz Gustavo, que havia treinado normalmente na última quarta, voltou a sentir dor no joelho no treino desta quinta e não foi relacionado.

O time titular será formado por: Júnior Fernández (Wilson), Nino Paraíba, Kadu, Ednei e Richarlyson; Neto Coruja, José Welison, Cáceres, Escudero e Marcinho; Dinei.

Nesta sexta, 28, o elenco rubro-negro fará um treino de adaptação ao gramado da Arena Amazônia, mas fechado para o público e a imprensa.

