Vitória tem manhã de treinos físicos na Toca do Leão

A manhã de segunda-feira, 28, no CT Manoel Pontes Tanajura, foi voltada para o aprimoramento da parte física dos jogadores do Vitória. O grupo rubro-negro se prepara para o confronto contra o Botafogo, em Volta Redonda (RJ), pela 8ª rodada do Brasileirão da Série B.

Antes das atividades, os jogadores realizaram os testes para detecção da Covid-19, previstos nos protocolos médicos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em seguida, o plantel foi designado a musculação na academia da Toca do Leão e, em seguida, um trabalho de CORE.

No gramado do CT, a única 'atividade' nesta manhã foi dar voltas em torno do campo. Os trabalhos visam a recuperação dos jogadores que atuaram contra o Londrina, no sábado, além dos demais que participaram do treino coletivo, no dia seguinte ao duelo.

Com uma suspeita de lesão na posterior da coxa, o atacante Samuel foi poupado das atividades. Ele será encaminhado para exame de imagem pelo médico do clube.

O grupo do Leão da Barra realiza o último treinamento nesta terça-feira, 29, novamente na Toca do Leão, e embarca para o estado do Rio de Janeiro pela tarde. Botafogo e Vitória se enfrentam na quarta, 30, às 21h30, no Estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda.

