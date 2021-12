Vitória tem mais um dia de treinamento para última rodada

O time do Vitória treinou na manhã desta quinta-feira, 29, visando a última rodada do Brasileirão, em São Paulo, contra o Palmeiras, no próximo domingo, às 17h (horário de Brasilia).

Debaixo de chuva, Burse aplicou um treino de transição. Em seguida, trabalhou a parte tática focando na saída de bola, na marcação e nos contra-ataques. O treinador esboçou a formação do time, e fez algumas observações no meio e no ataque, revezando jogadores.

O volante Rodrigo Andrade treinou separado e o lateral Marcelo Benitez tratou de uma contusão no joelho.

