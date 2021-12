Vitória tem jogo decisivo, mas depende de policiamento

A perda do título baiano deixou o Leão abatido. No entanto, é hora de esquecer do passado e se ligar no presente. Nesta quarta-feira, 15, é dia de recuperar o moral com a torcida, diante do J.Malucelli, às 19h30, em Pituaçu, na partida de volta da Copa do Brasil. Mas tudo vai depender da greve da Polícia Militar, que foi deflagrada na noite de terça, 15, e, caso o policiamento não seja garantido, o jogo pode não ocorrer.

O Vitória pode até empatar por 0 a 0 para seguir adiante na competição. Igualdade por dois ou mais gols dá a vaga à equipe paranaense. " Vamos em busca da vitória e garantir essa classificação", disse o lateral Juan.

O triunfo não significará apenas a passagem para a segunda fase. Representará o renascimento de uma equipe que quer deixar para trás o vexame no Campeonato Baiano, competição a qual viu o rival Bahia faturar pela 45ª vez na história. "Temos o dever de fazermos um grande jogo e conseguirmos uma vitória com o máximo de gols possível", falou Neto Coruja.

Quem passar no confronto vai encarar Novo Hamburgo-RS ou Joinville-SC - jogam na próxima terça, na Arena Joinville. O time gaúcho venceu na ida, por 1 a 0, e necessita só do empate para se classificar.

