Vitória tem jogo de seis pontos pelo Brasileiro de Aspirantes nesta terça

O Vitória perdeu para o Atlético Paranaense em Curitiba por 3 a 0, na terceira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Nesta terça-feira, 2, o Leão da Barra quer recuperar os pontos perdidos, em cima do mesmo Atlético, às 17h, no Barradão, a primeira das duas partidas seguidas dentro de casa.

"Com certeza não esquecemos a nossa derrota lá em Curitiba. Com isso, vamos para o jogo mais concentrados e focados para conseguirmos um bom resultado e voltarmos para os dois primeiros lugares", comentou Nickson Gabriel.

O atacante se machucou no triunfo, por 2 a 0, em cima do São Paulo, na primeira rodada da segunda fase, e acabou ficando de fora das duas partidas seguintes, devido ao tratamento. Nickson é um dos jovens que estão no elenco principal do clube, treinado por Paulo Cezar Carpegiani.

"Eu desço com uma grande vontade de ajudar o grupo, que é muito forte e unido. Espero poder contribuir com um pouco da experiência que acumulei com o tempo na equipe profissional", afirmou.

Se conseguir o triunfo, a equipe Rubro-Negra voltará a ficar entre os dois primeiros que avançarão às semifinais da competição. E para isso, o time conta com o apoio da torcida, que terá acesso gratuito para acompanhar a partida. Na próxima terça, 09, o confronto será contra o América-MG, às 15h.

O Grupo C é composto por Atlético-PR (6 pontos), São Paulo (6 pontos), Vitória (4 pontos) e América-MG (1 ponto).

Nickson é um dos jovens que estão no elenco principal do clube, treinado por Paulo Cezar Carpegiani

adblock ativo