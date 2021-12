Vitória tem indefinição nos três setores

O único desfalque do Vitória para o jogo de quinta-feira, 17, contra o Santos, fora de casa, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, será o goleiro Fernando Miguel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para a posição, Caíque está escalado. Além disso, o volante Marcelo, que volta de suspensão, deve retomar a vaga de José Welison. Contudo, apesar das duas alterações, difícil dizer que o time já está definido para a partida, essencial às pretensões rubro-negras.

A quatro rodadas do fim da competição, o Leão ocupa o 16º lugar com 39 pontos, só um a mais do que o 17º colocado Internacional, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

A questão é a irregularidade do Vitória, que, antes de bater o Atlético-PR por 3 a 2 há seis dias no Barradão, vinha há cinco partidas sem vencer. Eram quatro derrotas seguidas até alcançar o empate em 2 a 2 com o Fluminense no Maracanã.

Por isso, o técnico Argel Fucks pensa em promover alterações. No meio, Flávio, titular contra o Atlético-PR, foi mal a ponto de ser substituído ainda no primeiro tempo. Cárdenas, que entrou no lugar, até ajudou a melhorar o time, mas tem um histórico que não contribui muito com sua escalação. Ele foi contratado há quatro meses para resolver o problema da organização de jogadas do time. Até aqui, fez 13 jogos como titular. Teve rendimento abaixo da expectativa. Não marcou gols e deu uma assistência.

Outro concorrente é Serginho, conhecido por melhorar o desempenho da equipe quando entra no segundo tempo. Porém, nas quatro vezes que foi titular, não correspondeu.

Já no ataque, David, que entrou na etapa final e marcou o segundo gol contra o Atlético-PR, pode ser a surpresa. Na defesa, Euller, lateral esquerdo, e Diogo Mateus, direito, disputam uma vaga. O vencedor da disputa vai influenciar na posição de Diego Renan, que atua dos dois lados.

Por enquanto, Argel esconde o time. Nesta sexta-feira, 11, fechou o treino. Neste sábado, 12, deve fazer trabalho técnico. Domingo, 13, é folga. Só a partir de segunda, 14, os titulares devem ser definidos.

