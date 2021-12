Vitória tem estreia marcada na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Antes de dar o pontapé inicial no Baianão, o Vitória terá um compromisso com a Copa São Paulo de Futebol Júnior, no dia 3 de janeiro. O jogo de estreia do Leão será contra o Serra FC, do Espirito Santo, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú.

Comandado pelo ex-jogador Rodrigo Chagas, o time sub-20 chega badalado para a competição após conquistar o pentacampeonato da Copa do Nordeste, no final de novembro.

O Vitória caiu no Grupo 5, junto com Guarani (SP) e XV de Jaú (SP). Todos os jogos serão realizados às 20h. Os dois primeiros de cada grupo garantem vagas na segunda fase. A segunda fase será disputada em um sistema de eliminatória simples.

A principal competição de base do futebol brasileiro, a Copinha reunirá 128 times, divididos em 32 grupos. A abertura será dia 2 de janeiro e a final do campeonato dia 25 do mesmo mês, quando se comemora o aniversário de São Paulo, no Estádio do Pacaembu.

A Bahia e Pernambuco são os estados mais presentes, com cinco times cada, seguidos de Sergipe (4), Alagoas (3), Ceará (3), Rio Grande do Norte (3), Maranhão (2), Paraíba (2) e Piauí (2). A soma da região corresponde a 22,6% dos participantes. São Paulo tem a maior representatividade: 53 clubes (41,4%).

A Federação Paulista de Futebol (FPF) fechou acordo para que a TV Cultura transmita os jogos da Copa São Paulo.

