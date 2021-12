Já em solo curitibano, o Vitória finalizou os preparativos para encarar o Operário-PR, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Na manhã desta sexta-feira, 3, no CT do Coxa, Wagner Lopes aprontou a equipe que entrará em campo diante do Fantasma.

Da Redação Vitória tem dúvidas na defesa para jogo contra o Operário-PR

A única baixa confirmada, fica por conta do lateral-esquerdo Roberto, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Sem Pedrinho nem o elenco, que embarcou para acertar com o Athletico-PR, o Leão da Barra ficou sem opções da posição e, provavelmente, deve improvisar algum atleta na defesa.

Os demais jogadores lesionados já eram desfalques esperados e estão há mais tempo no departamento médico. Neste caso, as baixas ficam por conta do goleiro Ronaldo, do zagueiro Marcelo Alves, do lateral-direito Raul Prata, dos meias Gabriel Santiago e Eduardo, além dos atacantes Vico e Dinei.

As atividades desta sexta-feira consistiram em um trabalho tático, onde exercitou situações de jogo ofensivas e defensivas. Considerado um ponto forte do adversário, as bolas paradas também receberam uma atenção especial no fim do treinamento.

Com os trabalhos finalizados, os jogadores retornaram ao hotel no centro da cidade e seguem às 14h para a cidade de Ponta Grossa.

Operário-PR e Vitória se enfrentam neste sábado, 4, às 11h, no estádio Germano Krueger, na cidade de Ponta Grossa, pela 22ª rodada do Brasileirão da Série B.

