Vitória tem dúvida na lateral para enfrentar o Criciúma

Mais do que um simples duelo válido pela 22ª rodada da Série B, o embate contra o Criciúma, na terça-feira, 4, às 19h30, no Barradão, vale a liderança do certame. No jargão do futebol, é a famosa "partida de seis pontos". Com 48 pontos, o Leão está soberano no topo da tabela, três a frente do time catarinense, segundo colocado.

Caso faça valer, mais uma vez, o mando de campo - em dez partidas no Barradão, venceu 8 -, o rubro-negro poderá abrir uma vantagem para o concorrente ao título do certame. Porém, o técnico Paulo Cesar Carpegiani se depara com um problema: a lateral-direita.

Diante do América-RN, no último sábado, 1, o titular absoluto da posição, Nino Paraíba, sequer viajou para a capital potiguar. O camisa 2 se queixou de dores na região abdominal e nesta segunda, 3, será reavaliado. Em caso de um possível veto, a opção seria Léo. Eis o drama: no empate em 2 a 2 com o América-RN, o jogador, que atuou como titular, precisou ser substituído, queixando-se de dores musculares.

A terceira alternativa, então, seria Carlinhos, que foi destaque do São Domingos no Campeonato Sergipano deste ano. "Se o Nino tiver condição, ele volta. Se Léo puder, jogar. Se não jogar, tem o Carlinhos. Ele é o terceiro jogador da posição, tem total confiança e seria escalado", afirmou Carpegiani.

Retorno - A boa novidade pode ser a presença do atacante Dinei no banco de reservas. Por conta de uma lesão no ligamento do joelho direito, o atacante está sem jogar a mais de dois meses. Sua última partida com o manto vermelho e preto, foi na derrota para o Goiás (4 a 3) no dia 23 de junho.

Ao todo, o atacante esteve em campo apenas em cinco ocasiões nesta série B. Apesar do pouco tempo, marcou dois gols. Agora, espera retornar e matar a saudade de balançar as redes: "Estou ansioso para ajudar o time. Estamos fazendo uma boa competição e quero muito fazer parte disso. A torcida do Vitória merece tudo isso que a equipe está fazendo", disse o atacante.

Descanso - Neste domingo, a delegação rubro-negra desembarcou em Salvador durante a manhã, e recebeu folga geral. A representação acontece nesta segunda, à 10h, quando Carpegiani realizará um trabalho leve para definir a equipe que encara o Criciúma.

