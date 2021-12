Vitória tem duas guerras na luta por dianteira do Brasileiro

Imagina um convite para uma excursão turística com destino a Faixa de Gaza com uma paradinha no Afeganistão antes do retorno. Fatalmente a viagem seria negada. Porém, o Vitória terá duas viagens bem ingratas nas próximas rodadas. Fora de casa, o Leão vai enfrentar os dois líderes do certame.



No próximo domingo o primeiro desafio é o vice-líder Coritiba, no Couto Pereira. Depois, no primeiro dia de agosto, visita o líder Botafogo. Trazer um pontinho em cada desafio chega a ser lucro e algo inédito na edição 2013 do Brasileirão. Ambos só conhecem triunfos em casa.

O Coxa, próxima pedra no caminho do Vitória, jogou quatro partidas no Couto Pereira e venceu Atlético Mineiro, Fluminense, Náutico e o rival Atlético Paranaense. São justamente as vitórias do Coxa na Série A.

"Eu sei o que vamos enfrentar lá no Couto Pereira. É o único time invicto da competição e, lá, teremos estádio cheio. É um momento muito importante para nós na competição e será crucial para voltarmos ao G-4", alega o técnico do Leão, Caio Júnior.

O treinador do Leão, caso consiga a façanha de vencer o alviverde paranaense, entra para outra história. Pelo Brasileirão, o Vitória nunca venceu o Coritiba no Couto Pereira. Até fazer gol é difícil. Em nove encontros na Série A, o rubro-negro fez apenas três gols.

Sobre o Botafogo, Caio prefere pensar depois do Coritiba. Porém, sabe que também será uma dor de cabeça na sua vida. "Serão dois jogos difíceis fora de casa. Porém, só disputa a Série A quem não teme os desafios. Acho que agora precisamos pensar no Coritiba. Depois, no Botafogo", disse Caio.

Assim como o Coxa, o alvinegro do Rio ainda não sabe o que é perder como mandante. Venceu Santos, Cruzeiro, Fluminense e Náutico. Assim como o Coritiba, o Botafogo tem 16 pontos, mas assegura o topo graças ao número de vitórias, cinco no total.

Apesar do perigo, o Leão é que tem fama de pedreira para os botafoguenses. Nos últimos três encontros no Rio, o Vitória venceu duas e perdeu outra. Na última, um 2 a 1 para o Nêgo, pela Copa do Brasil.

Perigos - Para os jogadores do Vitória, os maiores perigos precisam de cuidados especiais. No lado dos paranaenses, Alex está na mira dos defensores. "O Coritiba possui uma equipe muito experiente e conta com um dos melhores atletas do futebol brasileiro, o meia Alex, que atravessa ótimo momento. Temos que segurar ele", completou Gabriel Paulista.



