Vitória tem dois jogos em casa para arrancar na Série A

É incrível como um campeonato equilibrado como o Brasileirão pode alterar o ambiente de uma equipe em um espaço de tempo tão curto. Há uma semana, o Vitória levou 2 a 1 da Chapecoense, em casa, e viu um princípio de crise se instalar no clube ao cair para a 15ª posição, com 9 pontos, um a mais não só da zona de rebaixamento, mas também da última colocação, então ocupada pelo Cruzeiro.

Na terça-feira, torcidas organizadas foram à Toca do Leão protestar contra a diretoria e exigir contratações. Porém, na quinta, o Rubro-Negro bateu um dos candidatos ao título, o Grêmio, em Porto Alegre, também por 2 a 1.

Agora, tem duas partidas seguidas no Barradão, contra adversários teoricamente menos difíceis do que a Chapê e o Tricolor gaúcho. A primeira é neste domingo, 26, pela 11ª rodada, às 16h, contra a Ponte Preta, que é a 10ª colocada com 13 pontos, um a mais do que o Vitória, mas vem de derrota por 4 a 0 em casa justamente para o Cruzeiro.

Na quarta, 29, às 19h30, o Leão recebe o Sport, no momento em 18º lugar com 9 pontos. Se fizer o 'dever de casa' e conseguir os seis pontos, ficará entre os 10 primeiros colocados, na parte de cima da tabela.

Na véspera da partida contra a Chapecoense, o técnico Vagner Mancini, quando questionado sobre o início ruim de campeonato, respondeu: "Um dos motivos é que nós jogamos duas vezes a mais fora de casa do que em casa. Somos a única equipe nesta situação. Quando igualarmos jogos dentro e fora de casa, certamente nossa posição na tabela será bem melhor".

De fato, decorridas 10 rodadas, o Rubro-Negro atuou seis vezes como visitante e somente quatro como mandante. Ao final da noite de quarta, estará com a situação igualada.

O discurso de Mancini parecia ir por água abaixo com a derrota para os catarinenses, a primeira que o Leão sofreu dentro de casa no campeonato. Porém, ela foi compensada sobre os gaúchos, com uma vitória como visitante, também inédita.

Para o treinador, a inversão da lógica dos últimos dois resultados foi positiva, pois o Vitória chega agora para a 'casadinha' de jogos no Barradão com o moral de ter vencido, no campo do adversário, um dos candidatos ao título.

"Uma vitória como essa dá confiança e segurança aos jogadores. Um time que não consegue esse moral sofre demais no campeonato. O Brasileirão é disputadíssimo", comentou Mancini, emendando com um alerta para as próximas duas partidas.

"Não que a atuação tenha sido péssima, mas contra a Chapecoense nosso rendimento foi abaixo do esperado. Foi fundamental termos nos recuperado no jogo seguinte. Para as próximas duas rodadas, é importante que nosso nível de atuação seja o mesmo apresentado contra o Grêmio".

Marinho de volta

Uma boa notícia para o jogo é a volta do atacante Marinho, principal jogador da equipe. Ele havia sido desfalque na quinta-feira por questões burocráticas, já que seu novo contrato com o Vitória, assinado na terça e que irá até o final de 2018, não havia sido regularizado em tempo.

Mancini deve desfaz o esquema com três zagueiros, utilizado especificamente contra o Grêmio. Marinho voltará na vaga de Victor Ramos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

adblock ativo