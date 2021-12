Vitória tem dois jogadores convocados para Seleção Sub-20

O goleiro Caíque, que brilhou no último Ba-Vi, e o atacante Nickson, ambos do Vitória, foram convocados nesta sexta-feira, 1º, para um período de treinamentos da Seleção Brasileira Sub-20.

Os jogadores vão para a Granja Comary e ficarão sob o comando do técnico Rogério Micale, de 10 a 15 de abril. A Seleção se prepara para o Sul-Americano Sub-20, que ainda não tem local definido, e, caso se classifique, terá vaga no Mundial da Coreia do Sul, ambos em 2017.

A lista de 23 jogadores foi elaborada de acordo com as análises da comissão técnica e dos observadores da CBF durante as últimas competições da categoria, e também em contato com os clubes.

